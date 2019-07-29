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قريبا “اطلاق منصة التطوع بلجنة التنمية بحي بدر بالرياض

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قريبا “اطلاق منصة التطوع بلجنة التنمية بحي بدر بالرياض

قريبا “اطلاق منصة التطوع بلجنة التنمية بحي بدر بالرياض
http://almnatiq.net/?p=756579
رأس مجلس ادارة لجنة التنمية بحي بدر بمدينة الرياض  الاستاذ صالح بن مبارك ال شايع  اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخرا بحضور اعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ، وجرى خلال اللقاء مناقشة بنود جدول الاعمال والمواضيع المدرجة
حيث ناقش المجلس  برامج اللجنة لفترة الصيف، والية تفعيلها،
كما ناقش المجلس ، اطلاق منصة التطوع للجنة، على ان يتم تدشينها خلال الايام القليلة القادمة، لجذب المتطوعين من الافراد والفرق التطوعية.
واصدر رئيس مجلس الادارة قرارا  بتكليف
الاستاذ فواز بن سليمان الحربي مشرفا لاعمال  منصة التطوع باللجنة خلال مرحلة  التدشين.
وأبدى الاستاذ فواز الحربي شكره وتقديره على هذه الثقة، راجياً أن يكون عند حسن ظن الجميع لما ستهدف اليه هذه المنصة، والتي ستكون رافدا من روافد العمل التطوعي والاجتماعي.
يذكر ان الحربي من الكوادر الشابة المهتمة بالجانب التطوعي، وله مبادرات واسعه مع عدد كبير من الفرق التطوعية بمدينة الرياض ، كما كان له مشاركات في الأعمال التطوعية التي تهدف لرؤية المملكة 2030 .

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