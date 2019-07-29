كوريا الجنوبية: سنرسل قوات إلى مضيق هرمز

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تعتزم كوريا الجنوبية إرسال وحدة تشونجهاي البحرية إلى مضيق هرمز للمشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته صحفية “مايل بيزنس” الكورية الجنوبية، نقلاً عن مسؤول حكومي كوري جنوبي لم تكشف عن هويته.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الوحدة الكورية الجنوبية التي تتألف من حوالي 300 جندي، تقوم حاليًا بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وان الأمر سوف يستغرق يومين لكي تنتقل الوحدة إلى مضيق هرمز.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تشوي هيون-سو إن قد ذكرت في وقت سابق أن الوزارة لم تقرر أي شيء بعد، كما أنها لم تتلق طلبًا يتعلق بإرسال قوات إلى المنطقة خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وأضافت أنه يتم دراسة “تدابير مختلفة لحماية السفن الكورية الجنوبية”.