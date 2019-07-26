سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “عسيري “

سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “عسيري “

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سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “عسيري “

سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “عسيري “
http://almnatiq.net/?p=756612
المناطق_فضه عطيف
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص تعازيه ومواساته الى والد وذوي الشهيد الجندي يحيى بن هادي عسيري – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران دفاعا عن دينه ووطنه.

وقال سموه في برقية عزاء ، لوالد وأسرة الشهيد : “في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدّمه ابنكم الشهيد الجندي يحيى بن هادي عسيري  -رحمه الله- من دور مهم في ردع وردّ كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة ؛ فإننا نعرب لكم عن أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم ؛ سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد ، بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.
من جهتهم عبّر والد وذوو الشهيد العسيري ، عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الدين والوطن في ميدان العز والكرامة  ؛ داعين الله تعالى أن يحفظ وطننا وان يديم عليه نعمة الامن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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