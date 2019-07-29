شاهد.. طيار عراقي يطلب من المسافرين على متن الرحلة دفع ثمن الوقود!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمسافر عراقي أوضح فيها أن طيارا طالب المسافرين على متن الرحلة التى يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة، وهو ما قابله المسافرين بالاحتجاج الشديد.

وتأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد.

وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة.

واحتج المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبا على ما قام به الطيار، وفقا لوكالة “سبونتيك”.

وبعد أن بث أحد المسافرين الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانا وضحت فيه الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل “تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود”.

وأوضح بيان السفارة أنه تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود.