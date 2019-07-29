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حرم سمو أمير منطقة الجوف ترعى انطلاق الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف غداً

حرم سمو أمير منطقة الجوف ترعى انطلاق الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف غداً

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منطقة جازان

حرم سمو أمير منطقة الجوف ترعى انطلاق الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف غداً

http://almnatiq.net/?p=756620
المناطق_الجوف

ترعى حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله غدًا فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بمنطقة الجوف خلال المدّة من 26 – 29 ذي القعدة لعام 1440 هـ .
وحُدّدت مواعيد الفعاليات والأنشطة من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ11 مساءً ، ويهدف الأسبوع الرياضي للتعريف بأهمية الرياضة ومدى فاعليتها في تنظيم الحياة والقضاء على الكثير من الأمراض التي انتشرت في المجتمع بسبب السمنة خاصةً في أوساط النساء كالسكري وتصلب الشرايين ، كما يصاحب الأسبوع الكثير من الفعاليات كالمحاضرات والندوات ومشاركات الأسر المنتجة والمحاضرات وسيكون هناك جوائز للحضور .
من جهته قال رئيس الهيئة العامة للرياضة بالجوف مريح المريح بن مصلح: إنّ الهيئة تسعى نحو تحقيق كثير من أهدافها المعلنة التي من أهمها رفع نسبة ممارسة الرياضة وزيادة الوعي في هذا الجانب وهي إحدى أهداف رؤية المملكة 2030 الحكيمة في مجتمع حيوي ونشط ,وقد حرصنا على إيجاد هذا البرنامج الخاص بالمرأة .
وبيّن المريح أنّ الأنشطة والبرامج الرياضة ستتوالى لما يخدم منطقة الجوف, إلى جانب إقامة ورشة عمل كبيرة في المنطقة لمعرفة أنواع البرامج الملائمة لها وسيصحبها عدد من الفعاليات خلال شهر أكتوبر القادم ، مقدّمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه ودعمه جميع الرياضيين وحرصه على تنوع البرامج وشموليتها لكل المناطق .
كما أعرب المريح عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف واهتمام سموه بالشباب والرياضة، ولصاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها لفعاليات الأسبوع .

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