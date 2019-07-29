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أفغانستان وموريتانيا والجابون يوفدون ممثلين بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالرياض

أفغانستان وموريتانيا والجابون يوفدون ممثلين بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالرياض

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أفغانستان وموريتانيا والجابون يوفدون ممثلين بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالرياض

أفغانستان وموريتانيا والجابون يوفدون ممثلين بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالرياض
http://almnatiq.net/?p=756631
المناطق_واس

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بأن كلاً من جمهورية أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الجابون قد أوفدت ممثلين لهم للبدء في العمل بمقر مركز التحالف بالرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى 18 دولة مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي.
وتشمل هذه الدول كلا من ، الأردن وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنغلاديش وجزر القمر والمملكة العربية السعودية والسودان وعمان والجابون وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر واليمن.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضو تعمل سوياً لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

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