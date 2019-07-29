قرارات مصيرية على طاولة رئيس ريال مدريد

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يواجه رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، العديد من القرارات الصعبة، قبل أيام على غلق باب سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة سبورت الكاتالونية، فإن الخسارة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد 3-7 الجمعة الماضي كانت بمثابة صدمة بالنسبة لبيريز، الذي بات مجبراً على التدخل.

على رأس تلك الأزمات اللاعب الويلزي جاريث بيل، الذي أكد المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريده في صفوف الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

أيضاً يبقى ملف خاميس رودريجيز دون إجابة في الوقت الحالي، إذ عاد اللاعب من إعارته لبايرن ميونيخ، ويجب الإبقاء عليه أو على بيل تعويضاً لإصابة ماركو أسينسيو.

في الوقت الراهن يبقى بيل قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني، ولكن التقارير تشير إلى فشل محتمل للصفقة.

على الناحية الأخرى يحاول بيريز إقناع زيدان بالإبقاء على خاميس، الذي يملك عرضاً من أتلتيكو مدريد.