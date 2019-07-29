الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان

المناطق - وكالات

دعت الوساطة الأفريقية في مفاوضات المجلس العسكري في السودان، وقوى الحرية والتغيير الطرفين، لانعقاد اللجنة الفنية المشتركة بينهما اليوم بالخرطوم ، وحددت يوم غد للبت النهائي في المرسوم الدستوري والقضايا ذات الصلة.

وأكدت الوساطة أن التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية وفي العالم، ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني.