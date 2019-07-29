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السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

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السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=756652
المناطق - الرياض

أشاد سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت، بمستوى الخدمات والإمكانات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وحرصها في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والتقنيات التي تسهم بعون من الله وتوفيقه في تحقيق الراحة واليسر لهم في رحلتهم الإيمانية مقدرا ما تقوم به وزارة الحج والعمرة من أعمال في سبيل تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان.
وأثنى عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، على التطويرات الحديثة التي تشهدها المؤسسة وما تقدمة من تقنيات مستحدثة ومتميزة في موسم الحج الحالي 1440 هـ، والمتمثلة في اللوحة الإلكترونية التي تظهر مؤشرات قدوم الحجاج أولا بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج.
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، عن شكره وتقديره للقائمين على شؤون حجاج أستراليا وحرصهم على التواصل المستمر مع المؤسسة وتنفيذ التعليمات المنظمة للحج مؤكدا أن المؤسسة لن تدخر وسعا ولا جهدا من أجل تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة واستقرار بما ينسجم مع ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من عناية فائقة بالحجاج.

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