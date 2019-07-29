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الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن

الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن
http://almnatiq.net/?p=756655
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة متهمين ، مواطن ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية تترواح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك لضلوعهم بارتكاب حادثة سلب مقيمَين إثنين بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض، وذلك بانتحال الأول صفة رجل أمن واستيقاف المجني عليهما ، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ 190 ألف ريال عائدة لمحل تموينات غذائية يعملان به .
و ضُبِط بحوزة المتهمين مبلغ مالي تجاوز 68 ألف ريال وسبيكة ذهبية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم, حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها والله الهادي إلى سواء السبيل .

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