احدث الأخبار

وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن
أبرز المواد
 السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان
أبرز المواد
 “موانئ” تصدر ترخيصا موحدا لأكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم
أبرز المواد
 دراسة: الموسيقى “مخدر” للعمليات الجراحية
أبرز المواد
 النفط يهبط بفعل مؤشرات على تهدئة توترات الشرق الأوسط
أبرز المواد
 قرارات مصيرية على طاولة رئيس ريال مدريد
أبرز المواد
 حرم سمو أمير منطقة الجوف ترعى انطلاق الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف غداً
منطقة الجوف
 أفغانستان وموريتانيا والجابون يوفدون ممثلين بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالرياض
أبرز المواد
 أمانة الجوف تكثف جولاتها الرقابية للتأكد من اشتراطات الصحة العامة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “عسيري “
منطقة جازان
وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

أبرز المواد
الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن

الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن

أبرز المواد
السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان

الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان

أبرز المواد

وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
http://almnatiq.net/?p=756658
المناطق - الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.084.762 ) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1.020.562 ) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر ( 53.842 ) حاجًا , وعبر البحر ( 10.358 ) حاجًا، وذلك ( 106.603 ) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 11% ) تقريباً.

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن

الإطاحة بـ 3 متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن
السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن

السفير الأسترالي يشيد بمستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن
الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان

الوساطة الأفريقية تحدد يوم غد لحسم الإعلان الدستوري في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*