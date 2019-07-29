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السيسي يجتمع بحميدتي ويبحثان “أوضاع السودان”

السيسي يجتمع بحميدتي ويبحثان “أوضاع السودان”
http://almnatiq.net/?p=756661
المناطق - وكالات

وصل إلى القاهرة، الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبه.

واستعرض الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال اجتماعه بالرئيس المصري تطورات الموقف الحالي في السودان.

وأفاد المتحدث باسم الجمهورية المصرية بسام راضي بأن اللقاء تناول أيضا بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

زيارة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع إلى القاهرة جاءت عقب أخرى قام بها إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفا كير ميارديت.

وتم خلال الزيارة الاتفاق مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المسجونين سياسيا من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لايصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب.

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