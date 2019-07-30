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طريق مكة .. مبادرة متطورة نحو “الحج الرقمي”

طريق مكة .. مبادرة متطورة نحو “الحج الرقمي”

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طريق مكة .. مبادرة متطورة نحو “الحج الرقمي”

طريق مكة .. مبادرة متطورة نحو “الحج الرقمي”
http://almnatiq.net/?p=756668
المناطق - الرياض

مع وصول مليون حاج إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية تكون “مبادرة طريق مكة” قد سجلت نجاحها الأهم بعد توسيع نطاقها في حج هذا العام.

وتهدف المبادرة لتيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.

كما تهدف المبادرة للوصول إلى الحج الذكي من خلال مسار إلكتروني موحد، بدءا من إصدار التأشيرة، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصول الحجاج لن يمروا بإجراءات الدخول التي أجروها مسبقا، إذ ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما أمتعتهم فتتولى الجهات الخدمية إيصالها إلى مساكنهم.

وأطلقت السعودية من العام 2017 أكبر مشروع لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين باعتماد التقنية كوسيلة أساسية لدعم جهود الحكومة السعودية في مواسم الحج والعمرة عبر تطبيقات هاتفية تساعد الحجيج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بكيفية أداء مناسك الحج. ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق “اسعفني” لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام هذا التطبيق.

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