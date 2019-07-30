توجه لتوحيد هوية البقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة

المناطق - الرياض

أكدت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم على إصدار قرارا يقتضي بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، وذلك بهدف تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للعملاء والمستهلكين.

وأضافت المصادر وفقال ـ” الاقتصادية”، أن القرار ينص على توحيد الهوية التجارية للبقالات والتموينات والأسواق المركزية التي لا تحمل هوية تجارية، حيث تتحمل الوزارة تكاليف الهوية مؤكدة على أن هذه اللائحة تهدف إلى تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية بطريقة سهله وواضحة.

وقالت، أن الوزارة ستقوم بتطبيق جميع الأنظمة المعمول بها بخصوص استخدام العلامة التجارية التي خصصتها الوزارة للبقالات والتموينات، إذ ستكون هذه العلامة التجارية مسجلة لصالح الشؤون البلدية والقروية ويمنع نسخ أو تقليد هذا الشعار من دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية.