إيران ليست مشكلة سعودية كما يدعي الإعلام المتماشي مع نظام الملالي

المناطق - يوسف المطيري

ثمة طرح إعلامي يريد حرف الحقائق وتشويه الواقع بحصر المشكلة المتصاعدة اليوم في الخليج العربي، في محض خلاف بين المملكة وإيران، وأن الرياض تحشد القوى الدولية والإقليمية لمنافسة ومزاحمة إيران في الطرف المقابل من مياه الخليج العربي.

ووفقاً لمقال نشرته صحيفة “العرب” اللندنية اليوم للكاتب السعودي “عمر علي بدولي” فإن الكثير من الملفات العالقة في المنطقة متوقف على تغيير سلوك النظام الإيراني، مما يجعل مواجهتها ضرورة وليس ترفا، للحد من تماديها في شق الصفوف العربية حتى داخل الوطن الواحد.

وقالت الصحيفة أن الإعلام المتماشي مع قطر وتركيا وإيران والإخوان يحشد طاقته لتحريف الواقع، والتخفيف من وطأة ما تقاسيه طهران اليوم من نتائج سلوكها وتمددها غير المحسوب في بعض بلدان المنطقة التي فتكت بها ميليشيات إيران واخترقت وداعتها وسلم أهلها.

وشدد المقال على أن الحقيقة الملموسة هي أن إيران بسلوكها واستراتيجيتها ونتائج خياراتها ليست مشكلة سعودية ولا إماراتية ولا خليجية فقط، بل هي مشكلة إقليمية ودولية، فالجهد الذي تبذله طهران للعبث باستقرار المنطقة، وعلاقاتها مع كل بؤر التشدد والإرهاب في العالم، أمر يهدد سلامه واستقراره المنطقة.

ومضى كاتب المقال: بازدواجية مزعجة، تصوغ الدعاية المعادية للمملكة ورفاق طريقها، قصة المشهد الراهن على نحو يجعل من الرياض معتدية على إيران، طامعة في الحرب، غير ابهين بالجراح المفتوحة التي نالت الشعوب العربية جراء سلوك إيران وميليشياتها التي فتكت بسوريا وتفتّ في نسيج العراق وتغذّي تشرذم اليمنيين وتسلب استقلال لبنان وتؤذي جاراتها العربية في كل مناسبة ومكان.

وختم الكاتب بأن الكثير من الملفات العالقة في المنطقة متوقف على تغيير سلوك إيران، مما يجعل مواجهتها ضرورة وليس ترفا، للحد من تماديها في شق الصفوف العربية حتى داخل الوطن الواحد، بما يؤثث لشقوق ينفذ منها المستثمرون في أوجاع العرب، ويبسطون مشاريعهم الانتهازية، على نحو ما يحدث من تعطيل الحياة السياسية في لبنان والعراق، وشلّ أي تقدم في الشأن الفلسطيني بزيادة الفرقة وتفتيت اللحمة ومشاريع الوفاق.