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1500 متطوع ومتطوعة يلفتون أنظار زوار مهرجان الورد والفاكهة 

1500 متطوع ومتطوعة يلفتون أنظار زوار مهرجان الورد والفاكهة 
http://almnatiq.net/?p=756691
المناطق - تبوك :

لفت المتطوعين والمتطوعات أنظار زوار مهرجان الورد والفاكهة بنسخته السابعة الذي تحتضنه تبوك هذه الأيام.
حيث يشارك 1500 متطوع بمعدل 150منهم باليوم ، يقدمون خدماتهم في مد يد العون والمساعدة لزوار المهرجان.

وقال المدير التنفيذي المكلف لجمعية تبوك للعمل التطوعي مشاري المعلوي، أن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع منظم مهرجان تبوك للورد والفاكهة لهذا العام بهدف توفير فرصة تطوعية للراغبين من أعضاء ‫فريق “فرحة” التطوعي‬⁩ للمشاركة في التوجيه والإرشاد لضيوف تبوك والمهرجان.
ولفت المعلوي، أن هذه الفرصةتأتي  كغيرها من الفرص التي تسعى الجمعية لتوفيرها من خلال الفعاليات المقامة بالمنطقة.
ونوه المدير التنفيذي للجمعية، أن الفرق التطوعية تعمل  على استقبال الزوار ومد يد العون والمساعدة لهم، خصوصاً لما كان يصنف من ضمن قائمة  الأولوية لهم وهم ( كبار السن ، ذوي الإعاقة ، المرأه الحامل ،المرأه المرضع ) ، مشيراً  بأن مبادرة الأولوية لهم تُعد إحدى المبادرات الاجتماعية والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتابع ” لا ننسى دور متطوعات فريق “فزعة” التطوعي والتي كان لهن دور كبير في مباشرة عدة حالات صحية كهبوط السكر و الضغط و الجروح السطحية البسيطة وبعض حالات ضيق التنفس ، لافتاً أن إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها من قبلهم منذ بداية المهرجان  مايقارب الـثلاثين حالة.

وأشار المعلوي،  عن مشاركة 20 متطوعة من فريق “فزعة” من الممرضات للإشراف المباشر على الحالات الصحية ، وآخريات لديهم دورات اسعافات أولية من الهلال الأحمر.

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