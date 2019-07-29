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وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”

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وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”

وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”
http://almnatiq.net/?p=756698
المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل” على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
وبيّنت وزارة العدل أن التقديم على الوظائف سيعلن عنه ابتداءً من غدٍ لمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

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