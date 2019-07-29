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دار الإفتاء المصرية تحذر من إفساد الحج بالشعارات السياسية

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دار الإفتاء المصرية تحذر من إفساد الحج بالشعارات السياسية

دار الإفتاء المصرية تحذر من إفساد الحج بالشعارات السياسية
http://almnatiq.net/?p=756704
المناطق - الرياض

حذرت دار الإفتاء المصرية الحجيج من إفساد هذه الشعيرة العظيمة برفع اللافتات السياسية والخوض فيما يؤدي إلى الفتنة والخلاف.

واكدت دار الإفتاء المصرية ان الحج يعد أعظم شعائر الإسلام ولا يليق أن نهدر هذه العظمة فيما نهانا الله عنه من الجدال والفسوق أثناء أداء شعائر الحج .

ووجهت دار الإفتاء – في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار – رسالة إلى كل من وفقه الله تعالى إلى أداء شعيرة الحج قالت فيها: “لا تضيع تلك اللحظات النفيسة ولا تنشغل بغير عبادة الله تعالى فتلك لحظات عزيزة وربما إن فاتت لا تعود فاغتنمها..

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