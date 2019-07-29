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” هدف ” تنظم فعاليات “لقاءات جدة” منتصف سبتمبر بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية

” هدف ” تنظم فعاليات “لقاءات جدة” منتصف سبتمبر بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية

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” هدف ” تنظم فعاليات “لقاءات جدة” منتصف سبتمبر بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية

” هدف ” تنظم فعاليات “لقاءات جدة” منتصف سبتمبر بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية
http://almnatiq.net/?p=756707
المناطق - واس

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، ملتقى لقاءات جدة 2019م، بالشراكة مع أطراف العمل، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم 1441هـ (الموافق 16 إلى 18 سبتمبر) المقبل، للاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.
ويســتهدف ملتقى “لقاءات هدف” العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.
ويعد ملتقى لقاءات جدة 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض، الذي عقد في شهر مارس 2019م، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى را?س العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.
وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.
ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.
ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.
ويمكن للمنشآت في سوق العمل، زيارة الموقع الالكتروني لملتقى لقاءات، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالملتقى من خلال الرابط:hrdfliqaat.sa، ويتيح
ملتقى لقاءات جدة 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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