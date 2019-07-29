المزارعون يتفاعلون مع ندوة الآفات الزراعية بمهرجان الفاكهة بطبرجل

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ضمن فعاليات مهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف وبالتعاون مع جامعة الجوف أقيمت محاضرتين علميتين على مسرح فعاليات المهرجان .

وكانت المحاضرة الأولى بعنوان “الآفات الزراعية” للدكتور ماجد محمد فوده من كلية العلوم قسم الأحياء بجامعه الجوف .. كشف فيها الدكتور فوده عن كيفية التعامل مع آفات أشجار الفاكهة من خلال تفعيل برنامج إدارة الآفات المتكاملة , وأن تعاون المزارع مهم جدا لإنجاح البرنامج وذلك بتعريفه على هذه الآفات ومدى خطورتها وإجراء عمليات المكافحة المختلفة بنفسه شخصيا وكذلك العاملين معه، ووضع جدول للتفتيش الدوري للمتابعة والاحتفاظ بسجلات مراقبة الآفات وتفعيل الترصد السلبي (المصائد) وتقييم الخطة على الأقل كل عامين أو بعد كل إصابه مؤثره وعمل سجل للمبيدات المستخدمة و فعالية كل منهم وضرورة تفعيل دور البحث العلمي .

كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان “دور الاقتصاد الزراعي في نهضة الدول ” للدكتور طارق عثمان من كلية الأعمال بجامعة الجوف تناولت تأثير الاقتصاد الزراعي في التنمية الاقتصادية للدولة من خلال الدور الذي تلعبه الزراعة في توفير فرص العمل وسد النقص في الغذاء لسكان الدولة إضافة لإمكانية تصدير المنتجات الزراعية والحصول على عائد من العملات الصعبة بما يساهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية ويكون ذلك بتطبيق مبادئ الاقتصاد الزراعي في العمليات الزراعية.

وفي الختام قدم رئيس بلدية طبرجل الدكتور ماجد الشحتوت الشراري درع تكريمي للمحاضرين على ما قدموه للمزراعين وزوار المهرجان من معلومات قيمة وتثقيفية.

