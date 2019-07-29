انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة

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انطلقت صباح أمس الأحد، المرحلة الرابعة والأخيرة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، تحت شعار “التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك”، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال تقديم 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم، حيث يستفيد من هذه البرامج التي تقدم على عدة مراحل أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية.

ونفذت المرحلة الثالثة، التي جرت الأسبوع الماضي، العديد من البرامج التي استفاد منها شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة، إذ تم تقديم 11312 ساعة تدريبية خلال تلك المرحلة، وذلك من خلال 40 برنامجا تدريبيا منها 20 برنامجا في قطاع البنين و20 برنامجا في قطاع البنات، حيث تقام برامج التدريب الصيفي في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.

ويأتي في مقدمة البرامج النوعية التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة تعليم عنيزة: “الإنفوجرافيك التعليمي، وتدريب معلمي تعليم الكبار، والتدريس الفعال، والأمن السيبراني، وإدارة الوقت، والتفكير الناقد”.

هذا ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي، الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها؛ احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشراقية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي “خبرات” والبرامج التطويرية الخارجية.