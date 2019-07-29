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برنامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية بجامعة القصيم يُنفذ حملتين توعويتين بالبدائع والرس

برنامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية بجامعة القصيم يُنفذ حملتين توعويتين بالبدائع والرس
http://almnatiq.net/?p=756733
المناطق / القصيم

أقامت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، حملتين توعويتين بمحافظتي البدائع والرس، وذلك ضمن برنامج ليالي العمادة الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، بالتعاون مع كلية الطب بعنيزة، حيث أقيمت حملة محافظة البدائع يوم الأربعاء الموافق 21/11/1440هـ، وشهدت تقديم عدة خدمات طبية وتوعوية للزوار، منها قياس ضغط الدم وقياس مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية متنوعة، والتوعية بالأمراض لكافة شرائح المجتمع.

واستقبلت حملة محافظة البدائع قرابة ١٦٧ من الزوار، واستفاد من خدماتها ١٣٠ زائر، منهم 29 حالة خاصة، و11 حالة ارتفاع بالسكر، و13 حالة ارتفاع بالضغط، و حالتي انخفاض بالضغط، و3 حالات انخفاض بالسكر، كما زار الحملة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس محافظ البدائع وعدد من قيادات المحافظة.

كما أقامت العمادة، يوم الخميس الماضي، حملة أخرى لقياس ضغط الدم وقياس السكر بالدم بمقر الواحة مول بمحافظة الرس، حيث قدمت الحملة استشارات طبية وقامت بالتوعية بالأمراض لكافة الزوار من أفراد المجتمع، واستقبلت الحملة ١٥٧ زائر، واستفاد منها ١٢٥ شخص، منهم 42 حالة خاصة، و10 حالات بارتفاع بالسكر، و7 حالات انخفاض بالسكر، إضافة إلى 12 حالة ارتفاع بضغط الدم، و13 حالة انخفاض بضغط الدم.

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