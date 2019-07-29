الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يتابع جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق بالفنادق ومباني إسكان الحجاج

المناطق - عادل الزهراني

كثفت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ممثلة في إدارة السلامة، جولاتها الميدانية خلال موسم الحج 1440هـ، وتفقدت منشآت إيواء الحجاج بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، بهدف التأكد من جاهزية أنظمة إطفاء الحريق والرش الآلي وأنظمة الإنذار، كما شملت الجولات الميدانية تفقد فرق الاشراف الوقائي بحضور مختصي السلامة في المنشآت، وفحص عناصر الأمان والسلامة بالمصاعد والسلالم الكهربائية والتأكد من جاهزية وفعالية مضخات الحريق وانظمة الاطفاء التلقائية واليدوية، وشهدت الجولة الكشف على مصادر الطاقة الكهربائية الإحتياطية داخل الفنادق للتأكد من عملها في حال إنقطاع التيار الكهربائي العمومي.

من جهته، أوضح المقدم المهندس فواز الزايدي مدير إدارة السلامة بالعاصمة المقدسة، أن الجانب الوقائي يعد من أهم جوانب الخطة التنفيذية للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، ومن خلاله يتم التأكد من توفر وجاهزية اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في كافة المواقع التي يرتادها ضيوف بيت الله الحرام، مؤكداً وجود خطة تفصيلية أثناء الموسم للوقوف على جاهزية تلك الأنظمة، وعدم وجود مخاطر وملاحظات قد تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

وأشار المقدم الزايدي إلى تكثيف الدور الرقابي من أجل رصد بعض المخالفات في المباني سواء وجود عوائق أمام مخارج الطوارئ أو الطبخ العشوائي في الممرات أو بعض الممارسات التشغيلية الخاطئة التي قد تؤثر على سلامة مرتادي تلك المنشآت، والتي سيتم التعامل معها بالازالة الفورية لمسببات لحوادث وضبط المخالفات المرصودة ومن ثم إحالتها الى لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحاً أن مستوى الوعي قد تزايد بفضل البرامج التثقيفية و التوعوية والجولات الميدانية المستمرة للاشراف الوقائي مما أدى إلى تقليص تلك المخالفات بشكل كبير .

كما أوضح المقدم الزايدي، بأن جميع الجهود والاجراءات التي تعمل من أجل توفير أقصى درجات السلامة لضيوف بيت الله الحرام لتأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة

من جانبه، أكد الرائد مجدي الغشمري مدير مركز السلامة الميدانية بالعزيزية، استمرار تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت من خلال توزيع النطاق الجغرافي لمركز السلامة الميداني الى عدد من المربعات وتغطيتها بمجموعات الاشراف الوقائي لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام ، مشيراً إلى تأكد من توفر كافة متطلبات ووسائل السلامة داخل تلك المنشآت ، بالإضافة إلى التحقق من تصاريح المنشآت من خلال خدمة سلامة الالكتروني لاصدار التصاريح كما يتم متابعة بلاغات السلامة الواردة سواء عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ أو عن طريق خدمة سلامتي الالكترونية للبلاغات التي سهلت على مقدم البلاغ تمريره بشكل إلكتروني ومعالجتة عن طريق الفرق الميدانية وإغلاق البلاغ آلياً.