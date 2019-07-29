“الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق

المناطق - الرياض

كشفت مصادر أن وزارة الإعلام بدأت مؤخراً بحجب الصحف والمواقع الإلكترونية المنوبة للقبائل والعوائل والمناطق.

وبحسب التفاصيل فقد أشارت مصادر إلى أن هذا التحرك من وزارة الإعلام لتطبيق اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني التي اعتمدها وزير الإعلام قبل عدة أشهر.

وأضافت المصادر ان الوزارة استدعت ملّاك الصحف الالكترونية التي تتسمى بأسماء القبائل والعوائل والمحافظات والمناطق لتغيير مواقعهم أو تغيير أسمائها وفق اللائحة الجديدة وإلا ستتعرض للحجب .

وأكدت المصادر أن الملاحقة ستشمل سنابات القبائل وما في حكمها من منتديات ومواقع التواصل والمدونات، وفقاً لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من نظام النشر.

وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: “حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة -قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع”.