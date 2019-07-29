احدث الأخبار

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة
أبرز المواد
 “الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعًا لاستعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يتابع جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق بالفنادق ومباني إسكان الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 برنامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية بجامعة القصيم يُنفذ حملتين توعويتين بالبدائع والرس
منطقة القصيم
 انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة
منطقة القصيم
 المديفر: سنستمر في المساهمة في بناء منظومة النقل وأنشطة “سابتكو” قادرة على تحقيق النمو
أبرز المواد
 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي يعزي ولي العهد بوفاة الامير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم تستقبل أكثر من 24 ألف حاج
منطقة الجوف
 المزارعون يتفاعلون مع ندوة الآفات الزراعية بمهرجان الفاكهة بطبرجل
منطقة الجوف
 ” هدف ” تنظم فعاليات “لقاءات جدة” منتصف سبتمبر بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية
الاقتصاد
 دار الإفتاء المصرية تحذر من إفساد الحج بالشعارات السياسية
أبرز المواد
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة

أبرز المواد
“الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق

“الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعًا لاستعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة

نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعًا لاستعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة

منطقة مكة المكرمة
الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يتابع جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق بالفنادق ومباني إسكان الحجاج

الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يتابع جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق بالفنادق ومباني إسكان الحجاج

منطقة مكة المكرمة

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة
http://almnatiq.net/?p=756746
المناطق - واس

ترأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اجتماع اللجنة العليا للحج بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بمكة المكرمة.
وبدأ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معاليه خلال الاجتماع كلمة قال فيها: إن من نعم الله أن هيأ لخدمة البيتين العظيمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، التي قامت وتأسست على دعوة التوحيد وإقامة شرع الله جل وعلا، وجعلت من أعظم مسؤولياتها ومهامها وأعمالها خدمة البيتين العظيمين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وكانت بهذا مضرب المثل -بحمد الله جل وعلا-.
وأضاف : ما نشاهده الآن من قيام هذه الدولة المباركة على خدمة حجاج بيت الله الحرام بأعمال جليلة ومنظومة خِدْمات مميزة لا شك أنه وسام على صدر كل من تشرف بهذا العمل وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -الذي يتشرف بهذا الوصف المبارك.
وبين الدكتور السند قيام الرئاسة العامة بهذا الشرف لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تتم توعيتهم في أمر دينهم وتصحيح معتقداتهم وحسن عبادتهم لله جل وعلا، وأداء نسكهم وَفْق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في توجيه حسَنٍ ورعاية دائمة ومستمرة بأحسن الأوعية والوسائل والأساليب، وما قامت به الرئاسة العامة هذا العام بوجه الخصوص من الاعتناء التام والكبير بوسائل التقنية في نشر ما يحتاجه الحاج من تقويم عبادته وطاعته ونسكه لله جل وعلا إلا خير شاهد على قيام هذه الرئاسة بمسؤولياتها التي نيطت بها من ولاة الأمر -حفظهم الله-.
ورفع معاليه شكره وتقديره بعد شكر الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدههما الله-، على الرعاية والدعم والتشجيع والمتابعة لأمور الحج، ودعم الرئاسة العامة على وجه الخصوص، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج المركزية في المدينة المنورة، ولكل العاملين المخلصين في القيام بهذه المسؤولية العظيمة.
وخلال الاجتماع عرض أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، الخطة الرئيسة والطارئة المعتمدة للرئاسة العامة لحج هذا العام 1440هـ، مبينًا العديد من التجهيزات والإمكانات التي تقوم بها اللجان المشاركة وما يقومون به من أعمال وذكر العديد من الإحصائيات والأرقام ضمن الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.

روابط ذات صلة

“الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق

“الإعلام” تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق
المديفر: سنستمر في المساهمة في بناء منظومة النقل وأنشطة “سابتكو” قادرة على تحقيق النمو

المديفر: سنستمر في المساهمة في بناء منظومة النقل وأنشطة “سابتكو” قادرة على تحقيق النمو
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي يعزي ولي العهد بوفاة الامير بندر بن عبدالعزيز

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي يعزي ولي العهد بوفاة الامير بندر بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*