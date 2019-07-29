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توقيع مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية ولجنة تعزيز الصحة النفسية

توقيع مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية ولجنة تعزيز الصحة النفسية

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توقيع مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية ولجنة تعزيز الصحة النفسية

توقيع مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية ولجنة تعزيز الصحة النفسية
http://almnatiq.net/?p=756754

وقّعت مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية اليوم بمقر المؤسسة، مذكرة تفاھم مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية؛برعاية معالي وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بھدف إيجاد الإطار الملائم لتيسير التعاون بين الطرفين وتطويره، وإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج في المجالات ذات الاھتمام المشترك، وعلى وجھ الخصوص المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية؛ لتحقيق الأھداف الاستراتيجية المنشودة للطرفين.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور علي بن صدّيق الحكمي، أن توقيع مذكرة التفاھم مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية يأتي انطلاقًا من أھمية الشراكة في العمل الإنساني والاجتماعي لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، والمساھمة في تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة المتعلقة بموضوع المذكرة”، مشيرًا إلى سعي مؤسسة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية إلى تحقيق أكبر الأثر في العمل الإنساني من خلال الجھود المتسقة والشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات مجال العمل الإنساني والاجتماعي.
من جانبھ، أفاد الأمين العام للجنة الدكتور عبدالحميد الحبيب أن المذكرة تأتي في إطار الاستفادة وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، آملين أن يُسھم ذلك في تحقيق الأھداف المشتركة ويعزز من قدراتنا وخبراتنا في مجال تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع والمساھمة في التعريف بقضايا الصحة النفسية ودعم المبادرات بالخبرات والعلاقات الدولية التي تتمتع بھا المؤسسة”.
” يُذكر أن مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية أنشأھا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، تُعنى بالأعمال الإنسانية حول العالم، بالتركيز على سبعة محاور استراتيجيتھا : التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليم، والرعاية الصحية، والعلوم والتقنية، والحوار، والأمن والسلام.

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