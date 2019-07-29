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قائد مركبة متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الإصابات

قائد مركبة متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الإصابات
http://almnatiq.net/?p=756761
المناطق - فضه عطيف

تسبب قائد مركبة متهور يتسبب بحادث تصادم مروري بطريق ⁧‫#جازان_صبيا‬⁩ مما ادى الى خروج مركبة تقل عائلة عن مسارها وتجاوزها الجزيرة الوسطية لتصطدم بعمود اضاءة وبمركبة أخرى بالطريق المقابل ، ونتج عنه إصابة 4 حالات بها إصابات متفرقة .
واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الاثنين عند الساعه ١٠٫٢٥ بلاغا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق جيزان_صبيا بالقرب من مقر ادارة الطوارئ وان في موقع الحادث عدد من الحالات وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين وعند وصولهما ، واضاف بانه وجدت في الموقع حالة واحدة لديها اصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصاب ونقله الى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج وحسب افادة المتواجدين في موقع الحادث ان هناك ٣حالات تم نقلها عن طريق المواطنين الى المستشفى قبل وصول الفرق الاسعافية لمباشرة الحادث .

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