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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8729.12 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8729.12 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8729.12 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8729.12 نقطة
http://almnatiq.net/?p=756770
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 130.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم, ومجموعة السريع، والفخارية، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دله الصحية، وأسمنت الشرقية، والإنماء، وساكو، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.96% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, والجزيرة، وزين السعودية، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك, والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 17.49 نقطة ليقفل عند مستوى 3781.98 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.

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