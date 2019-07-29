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“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

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قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام

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“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة
http://almnatiq.net/?p=756787
المناطق - واس

دشنت وزارة الصحة برنامج “إحالتي” للإحالات الطبية بالمشاعر المقدسة, وهو عبارة عن نظام إلكتروني يعمل على تسهيل إجراءات تحويل المرضى بين مستشفيات المنطقة أو بين المديريات على مستوى المملكة, وتتم من خلاله عملية التحويل للمرضى بطريقة إلكترونية بين المستويات الصحية المختلفة (أولية – ثانوية – تخصصية – مرجعية) وفقاً للقرار الطبي لعدم توفر الخدمة الطبية أو عدم توفر سرير للمريض, وكذلك بما يتوافق مع الحالة الطبية للمريض عند وصوله للمستشفى.
وتقسم أنواع الإحالات إلى (إنقاذ الحياة ويتم قبولها فوراً حسب الأقرب جغرافياً مع توفر الخدمة الطبية اللازمة – حالات طارئة وتستغرق أقصى وقت 12 ساعة قبل اتخاذ الإجراء المناسب – حالات منومة وهذه تستغرق 24ساعة).
يذكر أن “الصحة” هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألفاً من منسوبي “الصحة”، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إلى جانب تجهيز 180 سيارة إسعاف، فيما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.

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