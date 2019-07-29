ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو – حميدتى- في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.