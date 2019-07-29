احدث الأخبار

ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 “الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة
منوعات
 قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام
أبرز المواد
 بومبيو: العالم مدعو لتأمين الملاحة في هرمز من التهديدات الإيرانية
أبرز المواد
 استقرار الدولار ترقبا لخفض الفائدة.. وتراجع قيمة الإسترليني
أبرز المواد
 كشافة “التعليم” تقدم خدماتها التطوعية للحجاج في 15 منفذًا ومركز خدمة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8729.12 نقطة
أبرز المواد
 رئيس المجلس العسكري السوداني يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 قائد مركبة متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الإصابات
منطقة جازان
 الهلال الأحمر السعودي يستعد بـ 5 طائرات لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال موسم الحج
محليات
 توقيع مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية ولجنة تعزيز الصحة النفسية
أبرز المواد
 مليون أضحية تستوعبها الثلاجة العملاقة بالحج
أبرز المواد
ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أبرز المواد
“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

منوعات
قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام

قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام

أبرز المواد
بومبيو: العالم مدعو لتأمين الملاحة في هرمز من التهديدات الإيرانية

بومبيو: العالم مدعو لتأمين الملاحة في هرمز من التهديدات الإيرانية

أبرز المواد

ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

ولي العهد يتلقى برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=756789
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو – حميدتى- في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

روابط ذات صلة

قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام

قيادات قوات أمن الحج بالأمن العام تعقد بدءاً من الغد مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام
بومبيو: العالم مدعو لتأمين الملاحة في هرمز من التهديدات الإيرانية

بومبيو: العالم مدعو لتأمين الملاحة في هرمز من التهديدات الإيرانية
استقرار الدولار ترقبا لخفض الفائدة.. وتراجع قيمة الإسترليني

استقرار الدولار ترقبا لخفض الفائدة.. وتراجع قيمة الإسترليني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*