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المملكة تُدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية ومنطقة بورنو شمال شرق نيجيريا
http://almnatiq.net/?p=756791

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

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