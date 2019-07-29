جامعة الباحة تشارك بنادي عشائر الجوالة في موسم حج هذا العام

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بمتابعة وتوجيه ودعم من معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين تشارك جامعة الباحة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ” نادي عشائر الجوالة ” في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال حج هذا العام 1440هـ.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور الحسين أن مشاركة نادي عشائر الجوالة بموسم حج هذا العام تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة للمشاركة بالمساهمة في خدمة الحجاج، والعمل ضمن منظومة القطاعات الخدمية المختلفة بالمشاعر المقدسة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ـ وتأكيداً لمسئوليات جوالة الجامعة في المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في مختلف المجالات، وتقديم كامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

من جانبه أوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع أنه يشارك في نادي عشائر الجوالة بالجامعة 32 جوالاً حيث استعدت الجامعة لمشاركة متميزة هذا العام، وذلك من خلال اختيار الطلاب المشاركين منذ وقت مبكر، وعقد الدورات التدريبية اللازمة لهم، والتي تساعدهم على خدمة الحجيج وتقديم يد العون لهم بكل يسر وسهولة مع زملائهم في الجامعات الأخرى والقطاعات الحكومية المختلفة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم في إرشاد الحجاج، ومساعدة المحتاجين من كبار السن والأطفال، إلى جانب المشاركة في المسح الميداني للمواقع داخل المشاعر المقدسة.

وأشاد الدكتور رافع بدعم ومتابعة معالي مدير الجامعة للنادي المستمر والتي كان لها الأثر في نجاح فعاليات ومشاركة نادي عشائر الجوالة بالجامعة والتي كان من آخرها مشاركته في شهر رمضان المبارك .