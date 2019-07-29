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جمعية النحالين في المنطقة تدعو جميع النحالين لحضور اجتماع تقسيم الأودية بين النحل البلدي والمستورد

جمعية النحالين في المنطقة تدعو جميع النحالين لحضور اجتماع تقسيم الأودية بين النحل البلدي والمستورد
http://almnatiq.net/?p=756799
المناطق-الباحة

دعت جمعية النحالين التعاونية بالباحة جميع النحالين في المنطقة لحضور الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك مساء يوم الأحد الثالث من ذي الحجة ، بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان.
صرح بذلك سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الذي أفاد بأن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنويا بحضور عدد كبير من النحالين المهتمين في المنطقة وبعض النحالين من خارج المنطقة الذين يستفيدون من أودية الباحة.
وأوضح الدكتور الخازم أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء ، وأن تخصيص الأودية حد من الإشكاليات التي تحصل بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة، وقال أن آلية الاجتماع عبارة عن نقاش مفتوح بين الحضور يتم فيه مناقشة أي تعديلات على التقسيم القديم، وأن القرار يتم بالتصويت ويعتمد قرار الأغلبية، ومن المتعارف علية أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان متواجد بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.
وأفاد الخازم أن حدوث بعض المشاكل تحدث نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل خاصة الحديثين على تربية النحل المستورد حيث يتم تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان أخر ويتم إحضار النحل وهو جائع إلى مكان تواجد النحل الذي بدأ في الإنتاج مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل مما يؤدي إلى ضعف أو فقد في الخلايا والمناحل التي تتعرض للسرقة.
واختتم الخازم حديثه قائلا : أنه تم التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ليتم حضور المختصين ومدراء الفروع ودعوة النحالين المسجلين لديهم ، مقدما شكره وتقديره لمقام إمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيهم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه.

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