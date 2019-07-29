لأول مره على مستوى مستشفيات الطائف استئصال الرئة اليمنى لشاب تعرض لحادث مروري مروع

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استأصل الفريق الطبي بجراحة القلب والصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ولأول مره على مستوى مستشفيات الطائف رئة مريض بالعقد الثاني من عمره في عملية استمرت لأكثر من 6 ساعات .

وأنقذ التدخل الجراحي للفريق الطبي حياة الشاب الذي تعرض لحادث مروري مروع نتج عنه تهتك وتمزق في النقيره التي تشمل القصبة الهوائية والشعب الهوائية والأوعية الدموية و الغدد اللمفاوية في الرئة اليمنى إضافة إلى تهتك بالشعب الهوائية وهو ما استدعى تدخل جراحي عاجل.

وقد أجرى الفريق الطبي المكون من الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب بالمستشفى العملية الجراحية الكبرى باستئصال الرئة اليمنى بأكملها مع القيام بترميم الشعب الهوائية وفصل الأوعية الدموية حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح .