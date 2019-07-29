بومبيو: ندرس مع لندن آلية لمنع إيران من اختطاف الناقلات

المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن واشنطن تدرس مع لندن آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات.

واعتبر الوزير الأميركي، خلال كلمة له في واشنطن، أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، وأن لديها القدرة على تطوير سلاح نووي.

واحتجزت إيران في 19 تموز/يوليو ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني “ستينا امبيرو” بدعوى “عدم احترام القانون الدولي للبحار”. ووقع ذلك بعد 15 يوماً من حجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية “غرايس1”.

وقال بومبيو إن على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن.

وأضاف أن “العقوبات التي فرضناها على إيران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها”.

ويستمر تصاعد التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ انسحاب واشنطن في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني لعام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران. كما شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات على ناقلات نفط في الخليج عزتها واشنطن لطهران التي نفت أي تورط لها.