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المملكة حزينة علي فراق فقيدها.. تويتر يضج بنعي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ونشطاء يسردون محاسنه

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المملكة حزينة علي فراق فقيدها.. تويتر يضج بنعي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ونشطاء يسردون محاسنه

المملكة حزينة علي فراق فقيدها.. تويتر يضج بنعي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ونشطاء يسردون محاسنه
http://almnatiq.net/?p=756806
المناطق.. إسلام داوود

حالة من الحزن خيمت على المواطنين، بعد إعلان وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن الديوان الملكي اليوم الأحد، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وبعد دقائق من إعلان وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، ساد حزن بين النشطاء السعوديين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، على فقيد المملكة مستذكرين محاسنه وراجين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.
والأمير الراحل من مواليد عام 1923، وهو أحد أكبر أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود “طيب الله ثراه”.
والراحل أخ غير شقيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان قبيل وفاته أكبر أبناء الملك المؤسس الذين ظلوا على قيد الحياة.
نعي:
بدورهم نعى المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأمير الفقيد، داعين الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، فيما تصدر هاشتاق بعنوان، #وفاةالأميربندربنعبدالعزيز، قائمة التداول على تويتر.
ونشر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَ أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللَّهُم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
فيما غرد الشيخ عائض القرني، على حسابه تغريدة ناشرا صورة للأمير الراحل، وقدم فيها التعازي للقيادة الرشيدة.
وقال القرني في تغريدته، تعازينا لوالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والأسرة المالكة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا للّه وإنا إليه راجعون.
من جهته، غرد المستشار تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قائلا، انا لله و انا اليه راجعون غفر الله لوالد الجميع الأمير بندر بن عبد العزيز رحمه الله، رجل عرف بالصلاح و التقوى و الخير ، خالص العزاء الى مولاي خادم الحرمين الشريفين و سيدي ولي العهد و ابناء و بنات و احفاد الفقيد اصحاب السمو الأمراء جمعنا الله به في جنات النعيم”.

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