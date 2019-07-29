شهب «ألفا» تدخل الأرض اليوم

المناطق - وكالات

قال عادل السعدون الفلكي الكويتي والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية إن شهب «ألفا» تدخل سماء الأرض من منطقة برج الجدي وستشاهد في سماء الكويت اليوم وتستمر يومين.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية أمس أن شهب «ألفا» الجدي أو «الجدييات» سميت بهذا الاسم نسبة إلى دخولها الظاهري للغلاف الجوي من منطقة برج الجدي، موضحاً أن هذه الشهب هي عبارة عن مخلفات المذنب الدوري (نيت 169p) التي طافت حول الشمس آخر مرة عام 2018 وستعود مرة أخرى عام 2022.

وأوضح أن عدد الشهب التي يمكن رؤيتها خلال الساعة الواحدة خمسة شهب ويمكن مشاهدتها باتجاه الشرق بعد الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأفاد بأن عند اقتراب الأرض من هذه المخلفات التي هي عبارة عن صخور صغيرة وغبار ستنجذب وتدخل إلى الغلاف الجوي بسرعة 23 كيلومتراً بالثانية حين يتقاطع مدارها مع مدار الأرض، موضحاً أنها تبقى لسنوات عدة وهي تسير في مدار المذنب أو الكويكب. وبين أنه عند احتكاك المخلفات مع الهواء بهذه السرعة فإنها تحترق وتتبخر في الغلاف الجوي على ارتفاع 80 كيلومتراً من سطح الأرض ويتكون ما يسمى بالشهاب.