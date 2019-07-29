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الإرياني: الحوثي قصف مصنع ألبان بالحديدة متجاهلاً الفريق الأممي

الإرياني: الحوثي قصف مصنع ألبان بالحديدة متجاهلاً الفريق الأممي
http://almnatiq.net/?p=756817
المناطق - وكالات

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على حسابه في تويتر، الاثنين، مقطعا مصورا يظهر حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي نفذته الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشار وزير الإعلام إلى أن القصف أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى تدمير أجزاء كاملة في المصنع.

‏وقال الإرياني: إن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات اتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي وغيره من المواقع المستهدفة.

وطالب المبعوث الخاص لليمن وفريق الرقابة الأممية بموقف واضح من هذه الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، وتساهم في تدمير البنية التحتية للمدينة، وتؤكد استمرار تلاعب الميليشيات وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.

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