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هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
http://almnatiq.net/?p=756823
المناطق - واس

استقبلت الفرق التوعوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالورود.
وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة التي ترمز إلى حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبوزيد ، أن الهيئة تقدم خدماتها الإسعافية عبر مركز اسعاف المطار ونقاط تمركز داخل الصالات لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة ، بالإضافة لفريق التوعوية للحجاج القادمين لأداء مناسكهم بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي طيلة موسم الحج ، وكذلك تغطية الرحلات في ميناء جدة الإسلامي في حال وجودها.
وبين أبو زيد ، أن الاستقبال يتضمن توزيع الورود والارشادات التوعوية الإسعافية لرفع الوعي الإسعافي لدى الحجاج ، الذي يساعد للحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ، كما تأتي هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج.

 

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