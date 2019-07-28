امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل

المناطق - الدمام

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، خالص شكره وتقديره إلى صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، على موافقة سموه على رعاية مبادرة الغرفة الوطنية لتدريب وتأهيل ٣٠٠٠ شاب وشابة من طالبي العمل.

وقال الخالدي، إن رعاية سموّه تُمثل الدعم القوي لأنشطة وبرامج الغرفة وتؤكد على اهتمام سموّه بأبنائه وبناته من طالبي العمل وحرصه الدائم على توفير سبل الدعم لتدريبهم على مختلف التخصصات ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل.

ونفذت الغرفة مساء الاثنين 29 يوليو 2019 البرنامج الثالث ضمن النسخة الثانية من المبادرة المجانية بعنوان (الاحترافية في خدمة العملاء) المخصص للرجال حيث استعرض عدة محاور هامة يأتي ابرزها: تعريف المتدربين بأفضل الممارسات في خدمة العملاء، والمهارات الشخصية، والخدمة الاحترافية، بالإضافة إلى تطوير رؤية واستراتيجية شاملة ومميزة لدى المتدربين حول خدمة العملاء.

كما بحث البرنامج الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء ويمنح المتدرب شهادة اجتيازه، النماذج العالمية في التغيير وعلاقتها بخدمة العملاء، بالإضافة الى مناقشة عدد من النماذج منها ADKAR و KOTTER.

كما تناول المدرب المتخصص والخبير في خدمة العملاء علي بن يحى الحربي موضوع التحول الإيجابي والتعامل مع التحديات، والوعي بأهمية احترافية الخدمة لدى المسؤول والموظف والعميل، والقدرة على تقديم خدمة احترافية لدى الموظف، والتعزيز والاستمرارية في تقديم خدمة احترافية لدى المسؤول والموظف