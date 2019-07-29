احدث الأخبار

بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل
المنطقة الشرقية
 متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الاصابات
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تدعو مرشحيها على الوظائف الإدارية مراجعة إدارة الموارد البشرية
أبرز المواد
 الإرياني: الحوثي قصف مصنع ألبان بالحديدة متجاهلاً الفريق الأممي
أبرز المواد
 وزير الأوقاف اليمني: توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 2000 حاج وحاجة إضافة أخويه لمواقفه مع اليمنيين
أبرز المواد
 شهب «ألفا» تدخل الأرض اليوم
أبرز المواد
 بومبيو: ندرس مع لندن آلية لمنع إيران من اختطاف الناقلات
أبرز المواد
 المملكة حزينة علي فراق فقيدها.. تويتر يضج بنعي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ونشطاء يسردون محاسنه
أبرز المواد
 لأول مره على مستوى مستشفيات الطائف استئصال الرئة اليمنى لشاب تعرض لحادث مروري مروع
منطقة مكة المكرمة
 جمعية النحالين في المنطقة تدعو جميع النحالين لحضور اجتماع تقسيم الأودية بين النحل البلدي والمستورد
منطقة الباحة
بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المنطقة الشرقية
امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل

امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل

المنطقة الشرقية
متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الاصابات

متهور يتسبب بحادث مروري بطريق جازان – صبيا ويخرج مركبة عن مسارها ويخلف عددا من الاصابات

أبرز المواد
هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

أبرز المواد

بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=756836
المناطق - الجبيل

أنهت بلدية محافظة الجبيل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف المصليات لصلاة العيد والحدائق والمتنزهات وأعمال النظافة والتشجير والإنارة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها خصوصا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي قسم صحة البيئة بدأت بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه العامة .

وأن بلدية سوف تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام1440هـ حرصاً على ظهور المحافظة بأجمل حلة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها .

وبين المهندس نايف الدويش بأنه تم تكليف عدد من أقسام البلدية مثل إدارة الخدمات وصحة البيئة وقسم النظافة و إدارة التشغيل والصيانة والحركة وعدد من الإدارات الأخرى وتكليف موظفين لمتابعة البلاغات وضابط اتصالات للتنسيق مع الدوار الحكومية لمتابعة أي طارئ يستدعي الحاجة، مشيراً إلى أن جدول عمل المراقبة على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ مستمر.

كما تم تكليف عدد 9 من مراقبين وأطباء بيطريين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية ومتابعة عملية ذبح الأضاحي، بالإضافة إلى تأهيل بعض الحدائق وتم صيانة ألعاب الأطفال استعداداً لاستقبال الزوار .

وبين المهندس نايف الدويش بأن البلدية تركز خلال أيام الإجازة على أهم ما يحتاجه المواطن والمقيم من خدمات، حيث تم تكوين فريق عمل لخدمة المواطنين، وذلك على فترتين صباحية ومسائية منوهاً بالتركيز على نظافة الشوارع الرئيسة والفرعية والساحات العامة وإزالة العوائق التي تشوه المنظر العام للمحافظة.

وحذر المهندس نايف الدويش من خطر الذبح العشوائي في الأماكن العامة، حاثا الى الذبح في الاماكن المرخصة من أجل سلامة الجميع.

ودعا الدويش عموم المواطنين والمقيمين بالجبيل التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق مركز 940 .

روابط ذات صلة

امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل

امير المنطقة الشرقية يرعى مبادرة غرفة الشرقية الوطنية لتدريب 3000 شاب وشابة من طالبي العمل
أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات شابة في وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات شابة في وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات
بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة

بلدية جوف بني هاجر تغلق محطة وقود غير مرخصة ومخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*