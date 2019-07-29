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رسمياً .. اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية

رسمياً .. اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية

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رسمياً .. اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية

رسمياً .. اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية
http://almnatiq.net/?p=756844
المناطق - متابعات

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الإثنين)، لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية. وتهدف اللائحة إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وتأكيد معايير الصحة والسلامة، وتطوير المظهر الخارجي.
وتنص اللائحة على وجوب كون واجهة المحل زجاجية بالكامل من الزجاج الشفاف الآمن الذي يسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وتضمنت اللائحة أن يكون حجم لافتة المحل مناسبا للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم، وعرض لا يقل عن 300 سم بما لا يزيد على واجهة المحل، كما يجب أن تشتمل اللافتة على اسم المحل وفق السجل التجاري. كما يجب أن تكون اللافتة ملتزمة بألوان وخط العلامة التجارية الموحدة، في حال لم توجد علامة تجارية أو هوية بصرية مسجلة، ويحظر استخدام اللافتات غير المطابقة للمواصفات والتصاميم المعتمدة. وبحسب اللائحة المحدثة، فقد جرى توحيد لوحات المحلات التي لا تملك علامات تجارية مسجلة، وإلزام العاملين بزي خاص موحد، وعلى العاملين في المواد الغذائية تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

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