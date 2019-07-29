رسميا.. هيرفي يقود الأخضر

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المناطق - متابعات

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم حالة الضبابية والفراغ في منصب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ الاستغناء عن الأرجنتيني خوان بيتزي بإعلانه، الإثنين، التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينار.
وظل منصب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول شاغراً منذ الاستغناء عن بيتزي بعدم التجديد له عقب خروجه من كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات حيث خرج الأخضر من البطولة من الدور الثاني، بعد الخسارة من اليابان.
وكانت صحيفة “الرياضية” قد أشارت قبل نحو 3 أسابيع إلى أن المدرب الفرنسي، أصبح قريبًا من الأخضر السعودي بعقد يمتد لمدة عامين ونصف العام.
وقاد المدرب الفرنسي “51 عاماً” المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، أخيراً في مصر والتي فازت بها الجزائر.
وودع المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في دور الستة عشر.
ويسعى رينارد إلى خوض تحدي جديد خارج القارة السمراء، وستكون التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، هي أول تحدي يواجهه الفرنسي مع الأخضر.
ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2012 مع زامبيا ومع منتخب ساحل العاج 2015 ، كما قاد المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 20 عاماً.

و أبدى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الجديد، سعادته بتولي قيادة الأخضر السعودي، مشيراً إلى حماسه لخوض غمار تحدي ومغامرة جديدة في قارة جديدة.
ونشر المدرب الفرنسي تغريدة عبر حسابه الشخصي جاء فيها: “سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية في قارة جديدة!”.

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