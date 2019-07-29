“البمبره والتينه” لا تُبكِي زوار مهرجان الفاكهة بطبرجل

الجوف - محمد الحسن

قد تستذكر وأنت تتجول في معرض منتجات الفواكه بمهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل بالجوف الأغنية المشهورة للفنان البحريني خالد الشيخ “أبكي على البمبره وأبكي على التينه ، وأدعي على من ذبح قلبي بسكينه ” لكنك بالتأكيد لن تبكِ عندما تشاهدها واقعًا معروضة في أحد أجنحة المزارعين وقد زينت وتزينت بما حولها من أصناف الفواكه .

هنا في مهرجان الفاكهة بطبرجل أثارت فاكهة البمبر إعجاب زوار المهرجان في نسخته الأولى .

وفاكهة البمبر شجرة ذات أوراق صغيرة لامعة وثمرها كروي ولونها أخضر قبل النضج وتتحول للون البني عند نضجها .

وذكر المزارع صبر الشراري والذي عرض البمبر ضمن جناحه بالمهرجان أن هذه الفاكهة تحتوي على عناصر غذائيه أهما الماء والبروتين والكالسيوم والفسفور والزنك والحديد والمغنيزيوم وغيرها من العناصر المفيدة .

وذكر عدد من زوار المهرجان أنهم لأول مرة يشاهدون هذه الثمرة النادرة إذ لم تتوافر بشكل كبير في المناطق الزراعية بالمملكة على حد تعبيرهم

وعن فوائد فاكهة البمبر الطبية ذكرت بعض الدراسات أن لها عدة فوائد صحية حيث وجدت دراسة نشرت عام 2001في Nutrition أن فاكهة البمبر تؤخذ كمضاد للالتهابات آثار القولون والكبد والبلازما وتستخدم كمدر للبول وكذلك تستخدم أوراقها لعلاج تليف الكبد .