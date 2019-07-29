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لأول مرة بمشاركة نسائية .. 45 سائقاً يتنافسون في “رالي عسير”

لأول مرة بمشاركة نسائية .. 45 سائقاً يتنافسون في “رالي عسير”
http://almnatiq.net/?p=756863
المناطق - متابعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير في الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، والذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس. ويشهد رالي عسير 2019 تنافساً قوياً هذا العام بين 45 متسابقاً يشاركون في افتتاح البطولة، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بفئة (T1)، كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات. وأعربت شلبي عن سعادتها الغامرة لدخولها التاريخ من بوابة عسير كأول امرأة في تاريخ المملكة تشارك في منافسات الراليات الصحراوية.

وتواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي سيشكل نقلة نوعية في الجولات القادمة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضاً من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة. ويتطلع محمد التويجري بطل رالي عسير 2019 أن يترك بصمة مميزة، حيث أعلن في العديد من المناسبات أنه سيبذل قصارى جهده للمحافظة على اللقب، في حين تأتي الخبرة الطويلة عبر مشاركة إبراهيم المهنا الذي يعد واحداً من أبرز الأسماء السعودية في عالم الراليات، بعدما رفع سقف التحدي عبر مشاركته في فئة (T4). ومن الأسماء الحاضرة أيضاً ياسر بن سعيدان بطل العالم لفئة (T3) لعام 2013، وبطل العالم لفئة (T2) لعام 2017، وأحمد الشقاوي بطل العالم بفئة (T2) لعام 2018، كما يشارك فارس المشناء بطل رالي حائل 2017، الذي سطع نجمه في السباقات الصحراوية، وخالد الفريحي الذي يواصل تألقه على مستوى المنطقة، يرافقه الملاح البريطاني مايكل أورر، وإبراهيم بن سحيمان، وخلف الشمري، وسامي الشمري، وعائض بن جهيم، والمشناء الشمري، ومتعب القنون، ونازل الشمري، وعبدالله الرمال، ومطير الشمري، وأحمد القشعمي، وسعيد الموري، وعبدالله الحمدان، وعمر اللاحم، ومبارك الزبيدي، وعبدالله القحطاني، وفرحان المحارب، ويحيى الحلوي، وأحمد المالكي، وفواز الشمري.

فيما سيشارك عارف الشمري للمرة الأولى في سباقات الرالي، وجميعهم ينافسون في فئة (T1)، فيما لن تقل منافسات (T2) عن نظيرتها، حيث يتقدم المتسابقين منيف السلماني، ويوسف السويدي، ورضا الشمري، وخالد الهمزاني، وطلال البدر، وعبدالعزيز اليعيش، وصلال الدوسري. أما فئة (T3) فستشهد مشاركة المقدم شاكر التويجري المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض وقائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية للمرة الثانية في الرالي، بجانب صالح السيف، وخليل التويجري، وماجد التويجري، ويوسف الضيف، وصالح عبدالعالي، وفهد النعيم.

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