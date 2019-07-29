مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض يكرم مستشفى الولادة والاطفال بالخرج

الرياض - أشرف العصيمي

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري مستشفى الولادة والاطفال لحصولهم على نسبة 99% في تقييم مركز اعتماد المنشآت الصحية “سباهي” .

جاء ذلك اثناء زيارة قام بها للمستشفى التقى من خلالها بالكوادر العاملة بالمستشفى ، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ، والتفاني في تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من خدمات المستشفى .

و أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ان ” صحة الرياض ” تحرص على التطوير المستمر وبما ينعكس على تجويد خدماتها للمستفيدين .

وأضاف أن ” صحة الرياض ” ، تعمل ضمن منظومة الصحة على تفعيل برنامج ” أداء الصحة ” في مرافقها الصحية بمحافظات منطقة الرياض ، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: ” الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات ” ، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن تحسين الأداء.

وفي نفس الاطار اطلع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ، ومدير ادارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي على عدد المشاريع التطويرية في المستشفى ، حيث كان باستقبالهم مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي عايض العصيمي