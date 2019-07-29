وزير الإعلام اليمني : إصابة نحو 20 شخصا بينهم أطفال جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت بصعدة

المناطق - وكالات

أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأن قصفا حوثيا بصواريخ الكاتيوشا استهدف سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة راح ضحيته 10 من المدنيين العزل.

أدان معمر الإرياني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشدة ما وصفه بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا.