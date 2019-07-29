احدث الأخبار

وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة
أبرز المواد
 مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة
أبرز المواد
 المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا
أبرز المواد
 فنون تبوك تدعو المهتمين بالمسرح للمشاركة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
منطقة تبوك
 وفد طلابي من النادي الموسمي بالمتوسطة الثانية بتيماء يزور متحف الفجر
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني : إصابة نحو 20 شخصا بينهم أطفال جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت بصعدة
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض يكرم مستشفى الولادة والاطفال بالخرج
منطقة الرياض
 لأول مرة بمشاركة نسائية .. 45 سائقاً يتنافسون في “رالي عسير”
أبرز المواد
 “البمبره والتينه” لا تُبكِي زوار مهرجان الفاكهة بطبرجل
منطقة الجوف
 رسميا.. هيرفي يقود الأخضر
أبرز المواد
وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد
تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة

تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة

أبرز المواد
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة

مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة

أبرز المواد
المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا

المملكة تحصد 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي 2019 بفرنسا

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=756873
المناطق - واس

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله – رعاه الله – أبناء الفقيد كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء أحفاد الفقيد – رحمه الله -.

 

روابط ذات صلة

وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن
تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة

تعرف على تفاصيل لائحة البقالات والتموينات الجديدة
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة

مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*