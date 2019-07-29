وفد طلابي من النادي الموسمي بالمتوسطة الثانية بتيماء يزور متحف الفجر

تيماء- محمد العنزي

نفذ النادي الموسمي بالمتوسطة الثانية بتيماء، رحلة ضمن البرامج المنفذه في برنامج “اجازتي 4” زيارة الى متحف الفجر التراثي ممثلاً فى كلا من: - المسار السياحي مع أ/ عبطاء الرمان. - المسار التقني مع أ/ فوزية الرشود. - المسار الترفيهي مع أ/ عزيزة عبيد. وكان في استقبالهم فريق نسائي مخصص لاستقبال العوائل حيث قدم الفريق النسائي للزائرات شرحا حول الاثار الموجوده في المتحف وصور ومجسمات التى تحكي عن تاريخ محافظة تيماء ومعالم المتحف والقطع الأثرية التي توجد فيه. واطلع الوفد الطلابي والعضوات على الهدف من إنشاء المتحف الذي يتمثل في إبراز التراث الحضاري والوجه المشرق لمحافظة تيماء ، والمحافظة على هذا التراث من الاندثار وتوثيق ما أنجزه السابقون من أهالي المحافظة، ونشر الثقافة في مختلف مناطق المملكة . وتجول الوفد الذي ضم مشرفة المسار التطوعي / أ شيمة صالح العنزي، وقائدة النادي / أ فايزه العنزي، والمشرفة / أ مريم البلوي ومجموعة من المتميزين علمياً وسلوكياّ , في أقسام المتحف وتعرفوا على محتوياتها المتنوعة. وفي ختام الرحلة سجل الفريق كلمته في سجل الزيارات، وقدم الشكر للأستاذ فهد الفجر، لما لاحظناه من أهتمام قل نظيره في المحافظة على كل قطعة أثريه ومساهمته الفعالة في كل مناسبة وطنية يدعى لها.