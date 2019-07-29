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فنون تبوك تدعو المهتمين بالمسرح للمشاركة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي

فنون تبوك تدعو المهتمين بالمسرح للمشاركة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
http://almnatiq.net/?p=756894
تبوك - منى الريس
دعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك جميع أبناء المنطقة من المهتمين بالتأليف المسرحي إلي المشاركة في مسابقة “جائزة الشارقة للتأليف المسرحي – نصوص مسرحية للكبار”.
وأكد مدير الجمعية بتبوك ماجد بن ناشي العنزي أهمية مشاركة الكتاب والمبدعين المسرحيين من أبناء المنطقة في هذه المسابقة التي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة الشارقة مهيباً بالراغبين إلى المشاركة أو التعرف على الجائزة التنسيق مع مدير إدارة المسرح بالإدارة العامة للنشاطات الثقافية بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية عبدالله اليامي, متمنياً للمشاركين والمشاركات التوفيق.

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